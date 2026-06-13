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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Burdur-Fethiye kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu Yassıgüme Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresinde 34 TG 6928 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan C.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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