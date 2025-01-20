Burdur'da Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Karamanlı istikametine seyir eden Ahmet D. (39) idaresindeki 07 BEK 62 plakalı Tata marka otomobil, Karamanlı ilçe girişine 400 metre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Ahmet D. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet D., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR