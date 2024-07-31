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Burdur'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 10 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 4'ü ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur ve Gölhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Dursun Özyılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılan inceleme sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Tefenni Burdur Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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