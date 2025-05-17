Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Tunahan S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 16 yaşındaki sürücü yaralandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.02 sıralarında Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil İbrahim K. hakimiyetindeki 20 U 9464 plakalı otomobil ile Tunhan S. idaresindeki 15 ADE 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tunahan S. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralı Tunahan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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