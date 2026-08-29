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Burdur'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Burdur'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza dün akşam Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 57 HD 841 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 15 ABG 126 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücüsünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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