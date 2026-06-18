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Burdur'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Burdur'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
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Burdur'da bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Pilot Teğmen Hasan Diker Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Pilot Teğmen Hasan Diker Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 15 ABT 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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