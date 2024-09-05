Burdur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangınına hızla müdahale eden ekiplerin çabası ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Tozluyatak mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre akşamüzeri saatlerde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 4 arazöz, 1 yer ekibi, 1 su ikmal aracı ve 36 personelin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR