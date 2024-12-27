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Burdur'da Okulda Yiyecek İle Zehirlenen 43 Öğrenci Taburcu Edildi

Burdur'da Okulda Yiyecek İle Zehirlenen 43 Öğrenci Taburcu Edildi
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Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir ortaokulda, öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumu iyi olduğu bildirildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde okulda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 43 öğrenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Burdur Karamanlı ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda öğle yemeğinde verilen ayran ve tavuk döneri yedikten sonra rahaksızlanan 10 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken 33 öğrenci ise tedbir amaçlı aileleri tarafından hastaneye getirildi. Hastanede oluşan yoğunluk nedeniyle 5 öğrenci ise buradan Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

43 öğrenci taburcu oldu

Hastanede tedavi altına alınan 43 öğrencinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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