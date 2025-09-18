Haberler

Burdur'da Narkotik Operasyonu: Bir Tutuklama

Burdur'da Narkotik Operasyonu: Bir Tutuklama
Güncelleme:
Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ele geçirildi. H.Ç. isimli şahıs tutuklanırken Y.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede H.Ç. ve Y.D. isimli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 2 bin 122 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu çerçevesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Y.D. hakkında adli kontrol kararı verilirken, H.Ç. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
