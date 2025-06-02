Burdur'da Narkotik Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 26 Mayıs tarihinde il merkezinde durdurulan S.E. isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, bin 520 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Mayıs tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR