Burdur'da Narkotik Operasyonu: 3 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Burdur'da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yaklaşık 3 kilo sentetik kannabinoid elde edilebilecek miktarda ham madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde C.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 kilo 350 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek ham madde ve 2.80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.K. isimli şahıs işlemlerin ardından serbest bırakılırken, C.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR