Burdur'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (33) idaresindeki 26 TH 236 plakalı Peugeot marka otomobil ile U.K. (17) idaresindeki 15 ADD 942 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü U.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.E.E. (17) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

