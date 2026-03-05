Haberler

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralandı; hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gonca Gül Kara idaresindeki 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E'nin kullandığı 07 BRE 815 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gonca Gül Kara kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
