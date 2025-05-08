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Burdur'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı

Burdur'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı
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Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Mehmet C.E. (19) idaresindeki ADA 229 plakalı motosiklet, Manastır Kavşağı'nı geçtikten yaklaşık 100 metre sonra sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet C.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Berk C. (19) şarampole savruldu. Kazada Berk C. ve sürücü Mehmet C.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri Berk.C.'nin kopan bacağını olay yerinin yakınındaki arazide bularak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Berk C., buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Mehmet C.E.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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