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Burdur'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Çavdır ilçesinde motosikletin iş makinesine çarpması sonucu Kadir Erdem hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki iş makinesine çarpan motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam 21.20 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Gölhisar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Kadir Erdem(49) idaresindeki plakasız motosiklet Gölhisar ilçesinden Çavdır ilçesine doğru seyir halinde iken önünde ilerleyen Bahri E.(33) idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Erdem ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Bahri E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Erdem hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadir Erdem Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Çavdır burdur Sağlık Kaza

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