Burdur’da motosiklet ile scooter çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da meydana gelen kazada scooter ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Burç Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 15 ABF 684 plakalı motosiklet ile scooter henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı