Burdur'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur'da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burdur - Fethiye Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 41 AAS 254 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 ADG 039 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı