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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü D.A. yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Mehmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 15 ADY 014 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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