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Burdur'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

Burdur'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs tarlaya uçtu. Kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada tarlaya uçan minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.K. ile minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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