Burdur'da Mermer Fabrikasında İş Kazası: Usta Hayatını Kaybetti

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir mermer fabrikasında asansör bakımı yaptığı sırada üzerine asansör kasası düşen 40 yaşındaki bakım ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Tefenni ilçesine bağlı Yuvalak köyünde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya bakım için gelen asansör ustası Halis Eryılmaz, çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine asansör kasasının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eryılmaz, önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve 1 gün yoğun bakımda kalan Eryılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURDUR