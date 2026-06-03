Burdur'da kaçakçılık operasyonu

Burdur'da jandarma ekiplerince Mayıs ayı boyunca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda onlarca kilo tütün, binlerce makaron ele geçirilirken 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur, Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Tefenni Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Mayıs tarihleri arasında Burdur merkez, Bucak, Çavdır ve Tefenni ilçelerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyetleri kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 140 kilogram tütün, 23 bin 140 adet makaron, 3 litre kaçak veya sahte içki, 1 tabanca, 21 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 ekskavatör ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı