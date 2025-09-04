Burdur'da Kuyuya Düşen Kedi Uzun Çabalar Sonunda Kurtarıldı
Bucak ilçesinde, bir kedi kuyuya düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için güvenlik önlemleri alarak kuyuya inip kafese koyarak, halat yardımıyla kediyi kurtarmayı başardı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kuyuya düşen Kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi kuyu içerisine düştü. Kedinin seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önemleri alarak kuyu içerisine inerek kediyi kafese koydu. Daha sonra ekipler kafesi halat yardımı ile yukarıya çekerek kediyi kurtardı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa