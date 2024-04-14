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Burdur'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdunda Yangın Çıktı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun mutfak bölümünde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle yurtta panik yaşandı. Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilirken, inceleme devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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