Burdur'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mikail U. idaresindeki 07 FER 15 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Mikail U. ve yolcu kısmında oturan Gürkan A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ağır hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.