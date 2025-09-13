Haberler

Burdur'da Kontrolden Çıkan Araç Otobüs Durağına Çarptı: 2 Yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.İ. idaresindeki 32 AP 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Şans eseri otobüs durağında bekleyen kimse olamazken, kazada otomobil sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.T.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
