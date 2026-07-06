Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen şüpheli, kenevirleri suladığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünün kayalık ve dağlık alanlarında jandarma ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir yetiştirdiği belirlenen Gökhan Y., ektiği kenevirleri suladığı sırada gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve kenevir ektiği değerlendirilen alanda yapılan aramalarda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler sökülerek muhafaza altına alınırken, silahlara da el konuldu.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bucak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüpheli, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı