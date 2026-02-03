Burdur'daki kazada hayatını kaybeden gence memleketi Konya'da acı veda

Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hasan Akdağ, memleketi Konya'nın Derebucak ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, Aşağı Yumrutaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Sedat Akgün'ün (42) kullandığı 34 FF 2118 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Akdağ (20) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Akdağ'ın cenazesi memleketi olan Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi. Akdağ için Çamlık Mahallesi'nde öğle vakti İlçe Müftüsü Oğuzhan Yavuz tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Hasan Akdağ'ın cenazesi dualarla mahalle kabristanında defnedildi. - KONYA