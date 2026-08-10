Burdur'da Kayıp İki Kardeşten Biri Bulundu

Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu iki kız kardeşten 14 yaşındaki kız çocuğu bulunurken, 16 yaşındaki ablasını arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgi göre, Tefenni ilçesinde yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odalarını kontrol ettiği kızları F.R.Ü. (14) ve N.Ü.'nün (16) evde olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirerek, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kız kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulundu. N.Ü.'nün bulunması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı