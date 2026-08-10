Haberler

Burdur'da Kayıp İki Kardeşten Biri Bulundu

Burdur'da Kayıp İki Kardeşten Biri Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu iki kız kardeşten 14 yaşındaki kız çocuğu bulunurken, 16 yaşındaki ablasını arama çalışmaları sürüyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu iki kız kardeşten 14 yaşındaki kız çocuğu bulunurken, 16 yaşındaki ablasını arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgi göre, Tefenni ilçesinde yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odalarını kontrol ettiği kızları F.R.Ü. (14) ve N.Ü.'nün (16) evde olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirerek, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kız kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulundu. N.Ü.'nün bulunması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma

Cezaevinde ‘isyan çıktı’ yalanını yayanlar için hesap vakti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

Yer Samsun: Vahşi cinayette dehşete düşüren detay
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası tutuklandı

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi