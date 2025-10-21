Burdur'da Kaybolan Alzaymır Hastası 13 Saat Sonra Bulundu
Çavdır ilçesinde kaybolan alzaymır hastası Yılmaz Çağatay, 13 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Ekipler, 49 personel ve çeşitli araçlarla bölgede etkili bir operasyon gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kozağacı köyünde yaşayan alzaymır hastası Yılmaz Çağatay'ın yakınları, kendisinden haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 8 araç, 2 dron, 49 personel ve 1 iz takip köpeğiyle 13 saat süren çalışmanın neticesinde Çağatay sağ olarak ekipler tarafından bulundu. Çağatay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa