Burdur'da Kaybolan Alzaymır Hastası 13 Saat Sonra Bulundu

Burdur'un Çavdır ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, ekipler tarafından 13 saat süren çalışmanın ardından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kozağacı köyünde yaşayan alzaymır hastası Yılmaz Çağatay'ın yakınları, kendisinden haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 8 araç, 2 dron, 49 personel ve 1 iz takip köpeğiyle 13 saat süren çalışmanın neticesinde Çağatay sağ olarak ekipler tarafından bulundu. Çağatay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR