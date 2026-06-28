Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'da kavşakta hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 15 AH 128 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. yönetimindeki 60 TY 401 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ve Z.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı