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Burdur'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda, otomobil savrularak bir okulun istinat duvarına çarptı. Kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Bucak ilçesi Okullar Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay Ş. (17) idaresindeki 11 AAU 273 plakalı Isuzu marka kamyonet ile Muhammet Y. Ç. (22) yönetimindeki 15 AK 260 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak Oğuzhan Ortaokulu'nun istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet M. Ü. (21) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonet sürücüsü Berkay Ş.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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