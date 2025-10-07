Haberler

Burdur'da Kaçakçılıkla Mücadele: 12 Gözaltı ve Malzeme Ele Geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonda 2 dedektör, 2 jeneratör ve 30 kazı malzemesi ele geçirirken, 12 şahsı gözaltına aldı. Ele geçirilen malzemeler, kültürel mirasın korunması amacıyla yapılan çalışmalara yönelik.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele sürüyor. Bu çerçevede 25 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Yeşilova, Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik düzenlenen 3 operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet jeneratör ve 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
