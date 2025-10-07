Burdur'da Kaçakçılıkla Mücadele: 12 Gözaltı ve Malzeme Ele Geçirildi

Burdur'da jandarma ekiplerinin tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 adet dedektör, 2 adet jeneratör ve 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken 12 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele sürüyor. Bu çerçevede 25 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Yeşilova, Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik düzenlenen 3 operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet jeneratör ve 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR