Burdur'da Kaçakçılıkla Mücadele: 12 Gözaltı ve Malzeme Ele Geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele sürüyor. Bu çerçevede 25 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Yeşilova, Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik düzenlenen 3 operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet jeneratör ve 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR