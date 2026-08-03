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Burdur'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Gözetim

Burdur'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Gözetim
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı denetimlerini sürdürüyor. Termal kamera ve dürbün gibi teknik imkanlarla riskli bölgeleri 7 gün 24 saat gözetleyen ekipler, devriye faaliyetleriyle yangınların önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Termal kamera, dürbün ve diğer teknik imkanlarla yangın riski yüksek bölgeleri 7 gün 24 saat gözetim altında tutan ekipler, muhtemel yangınların önlenmesi için devriye faaliyetlerine yoğunluk veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, termal kamera, dürbün ve diğer teknik ekipmanlardan etkin şekilde faydalanarak yangın riski taşıyan bölgelerde denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Muhtemel yangınların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, riskli alanlarda sürekli gözetim sağlanıyor. Doğal zenginliklerin korunması amacıyla ormanlık alanlarda gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiği belirtilirken, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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