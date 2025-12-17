Halı sahadaki tekme tokatlı kavga kameraya yansıdı

Haberler

Burdur'da halı saha maçı sırasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da halı saha maçı esnasında çıkan kavgada 1 kişi hastanelik olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç esnasında bir pozisyondan dolayı 2 kişi arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine diğer gençlerde dahil oldu. Kavga esnasında 1 kişi yere düşerek yaralanırken yerde de darp edilmeye devam edildi. Olay iki tarafın sakinleşmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karışan gençler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anı ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin tartışması sonrasında da meydana gelen tekme tokatlı kavga yer alıyor. - BURDUR

