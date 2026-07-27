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Burdur'da 61 Yaşındaki Kadın Evde Ölü Bulundu

Burdur'da 61 Yaşındaki Kadın Evde Ölü Bulundu
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Burdur’da haber alınamayan 61 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu.

Burdur'da haber alınamayan 61 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınmayan Fatma Işıklar'ı (61) eve gelen eşi hareketsiz halde yatarken buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Işıklar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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