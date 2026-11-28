Burdur'da yakınlarının haber alamadığı 72 yaşındaki adam, yaklaşık 1 ay önce taşındığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce söz konusu eve taşınan 72 yaşındaki Ali Adlım'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ali Adlım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmazken, Adlım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı