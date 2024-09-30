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Burdur'da Gece Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur'un Yazıköyü'nde meydana gelen yangında Yusuf Acar'a ait ev, kontrol altına alınan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'da gece saatlerinde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Acar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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