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Burdur'da fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi

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Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan fırtınada kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Burdur'da fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında sağanak ve fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, kırılarak sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ABR 585 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kentin farklı noktalarında çatılardaki teneke saçları da yerinden oynatan fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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