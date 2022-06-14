Burdur'da evin çatısını saran alevler paniğe sebep oldu Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu. Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin hızı müdahalesiyle kontrol alına alınabildi. Yangın, Konak Mahallesi Menekşe Sokakta Hüseyin K.'ya ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın sırasında kimsenin bulanmadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyüp çatıyı saran alevlere müdahale den itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen evde maddi hasar meyana geldi. - BURDUR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölhisar İtfaiye Burdur 3. Sayfa Haberler

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