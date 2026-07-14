Haberler

Burdur'da evden ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Burdur'da evden ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Burdur'da bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, dairenin dağınık olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, ev sahiplerinin beyanı doğrultusunda yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

Yeni aşkıyla yakayı ele verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor

4 yıllık anlaşma sağlandı: Tam 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu