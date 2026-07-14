Burdur'da evden ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Burdur'da bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, dairenin dağınık olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, ev sahiplerinin beyanı doğrultusunda yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı