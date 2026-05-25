Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vurarak yaraladı

Burdur'da tartıştığı eski eşini tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. ile eski eşi S.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Çıkan kavgada V.Ö. yanında getirdiği tabanca ile S.Ö.'yi vurarak yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve Isparta sevk edildiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan kaçan şahsın yakalanması için jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı