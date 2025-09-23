Burdur'da Emekli Polisin Cansız Bedeni Baraj Kenarında Bulundu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde baraj kenarında otomobili bulunan emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karamanlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Osman Ergün'ün (56) 15 ABR 419 plakalı otomobili, Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Ergün'e ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken AFAD'da görevli dalgıçlar tarafından baraj dibi araştırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Ergün'ün cansız bedeni barajın 7 metre açığında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin arından Ergün'ün cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baraj kenarında umutla bekleyen ailenin üzüntüsü yürekleri dağlarken Ergün'ün baraja nasıl düştüğü araştırılıyor. - BURDUR