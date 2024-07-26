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Burdur'da elektrik kaçağından kaynaklı yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evde çıkan yangın, elektrik kaçağından kaynaklandı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Burdur'da elektrik kaçağından kaynaklı çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Camii Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman E.'ye ait evde elektrik kaçağından kaynaklı yangın meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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