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Burdur'da ehliyetsiz sürücünün otomobili bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Burdur'da ehliyetsiz sürücünün otomobili bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Burdur'da ehliyetsiz sürücünün otomobili bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Burdur-Antalya karayolunda gece saatlerinde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobili, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi G. (18) idaresindeki 15 AU 339 plakalı Tofaş marka otomobil, Bucak ilçesinden Burdur istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sol ön kısmında hasar oluşurken, ehliyetsiz sürücü Abdi G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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