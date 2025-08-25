Burdur'da Eğitim Uçağı, Yangın Tatbikatı Sırasında Kaza Geçirdi

1) BURDUR'DA EĞİTİM UÇAĞI, YANGIN TATBİKATI SIRASINDA GÖLDEN SU ALIRKEN KAZA KIRIMA UĞRADI (3)

'YAKLAŞIK BİR AYDIR ÇALIŞIYORDU'

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 'OR- 2021' kuyruk numaralı, AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağının yaklaşık bir aydır bölgede çalışma yaptığı, bugün saat 11.00 sıralarında da su alma sırasında kalkış yapamayıp, kırıma uğradığı öğrenildi. Ters dönen uçaktaki 2 mürettebatın balıkçı tekneleri yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldığı belirtildi. Elsazı köyü Muhtarı Ömer Ali Çimenkaya, "Yaklaşık 1 aydır çalışıyordu. Su alırken yan gelip düşmüş. Ölen yok. Hastalarımız Bucak Devlet Hastanesi'ne gitti. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Burdur Valiliği'nden olayla ilgili ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 11.05 sıralarında, İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan, deneme uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağı su alma esnasında kalkış yapamamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, pilotlar tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Burdur ili Bucak ilçesi Karacaören Barajında su alma esnasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 2 mürettebatımız sağ olarak kurtarılmış olup, Bucak Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınmıştır" denildi.

Diğer yandan, uçağın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.