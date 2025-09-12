Haberler

Diş hastanesinde "hayali teşhis" skandalı

Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor öğretim üyesi hakkında, hastanın bilgisi olmadan hastaneye giriş yaptığı, hayali teşhis ve tedavi ile yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğratıp SGK üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık skandalı patlak verdi. Edinilen bilgiye göre, hastanede çalışan doktor öğretim üyesi B.A. hakkında üniversite personelinin şikayeti üzerine, üniversite yönetimince soruşturma başlatıldı.

HAYALİ TEŞHİS VE TEDAVİ DOLANDIRICILIĞI

Bahse konu öğretim üyesi hakkında, hastanın bilgisi olmadan hastaneye girişi yapıldığı hayali teşhis ve tedavi ile yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yolla devleti zarara uğratarak SGK üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Öğretim üyesi B.A., üniversite yönetimi tarafından soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılırken soruşturmanın çok yönlü bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

NET RAKAM SORUŞTURMA TAMAMLANINCA BELLİ OLACAK

Bu yöntemle B.A.'nin ne kadar haksız kazanç sağladığı henüz bilinmezken soruşturmanın tamamlanmasının ardından net rakamın ortaya çıkacağı belirtildi.

HUUKÇU İKİ ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVLENDİRİLDİ

MAKÜ yönetiminden yapılan açıklamada, konu hakkında idari soruşturma başlatıldığı üniversitede görevli hukukçu iki öğretim üyesinin konuyla ilgili görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
