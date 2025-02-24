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Burdur'da Devri Devri Araç Kazasında Üç Yaralı

Burdur'da Devri Devri Araç Kazasında Üç Yaralı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen Fiat otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen Fiat otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.50 sıralarında Karapınar-Evciler köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar B. (41) idaresindeki 07 ATD 384 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Samet K. (21) ve Osman K. (21) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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