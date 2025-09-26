Burdur'da Cinayet Davasında 15 Yıl Hapis Cezası

Burdur'da restoranda tartıştığı Hüseyin Mete'yi öldüren Ramazan Uçar, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda zanlı için haksız tahrik ve iyi hal indirimi verilirken 15 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Olay, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre aralarında geçmişten gelen husumet bulunan Ramazan Uçar (36) ve Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, Hüseyin Mete'nin bulunduğu masaya yakın bir yere oturduktan kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile Mete'ye 6 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Uçar hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Burdur'da alkollü restoranda karşılaştığı Hüseyin Mete'yi (42) kasten öldürme suçundan tutuklanan Ramazan Uçar, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Uçar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanırken, maktulün babası Nihat Mete ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederek sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği için haksız tahrik hükümleri uygulanmamasını, sanığın en üst radden cezalandırılmasını talep etti. Maktul Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete'de mütalaaya katıldığını beyan ederek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek bir önceki duruşmada olduğu gibi mütalaaya karşı çıktı. Ayrıca olayda tasarlayarak öldürme unsularının bulunmadığını beyan ederek soruşturma aşamasındaki tanıkların mahkeme huzurunda da dinlenmesini de tekrardan isteyerek müvekkilinin uygun görülen şartlarda tahliyesini talep etti.

Zanlıya haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Tutuklu sanık Ramazan Uçar mahkemedeki savunmasında mütalaadaki tasarlama kısmını kabul etmediğini belirterek; "Geçen duruşmadaki savunmamı aynen tekrar ediyorum. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra sanık Ramazan Uçar'ın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan 10 ay ve 2 bin 500 lira para cezasına karar verdi.