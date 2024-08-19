Burdur'da çıkan yangında köy evi küle döndü

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan köy evi yangınında ev ve samanlık tamamen yandı.

Yangın, saat 16: 30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Anbahan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Duran'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürdü. Yangında ev ve depo olarak kullanılan evin alt katında bulunan saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.