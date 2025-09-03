Burdur'da Cam Balkon Uygulaması Tehlikeli Anlar Yaşattı

Burdur'da bir apartmanın 4. katındaki daireye cam balkon takan işçilerin tehlikeli mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkon yapmak için balkonun demirlerine çıkarak çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önemi almadan çalışan işçilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURDUR