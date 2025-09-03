Haberler

Burdur'da Cam Balkon Uygulaması Tehlikeli Anlar Yaşattı

Güncelleme:
Burdur'da bir apartmanın 4. katındaki daireye cam balkon takan işçilerin tehlikeli çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin güvenlik önlemi almadan demirlerin üzerinde çalıştığı anlar görenleri korkuttu.

Burdur'da bir apartmanın 4. katındaki daireye cam balkon takan işçilerin tehlikeli mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Burç Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkon yapmak için balkonun demirlerine çıkarak çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Güvenlik önemi almadan çalışan işçilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURDUR

